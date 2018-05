Istituto Zooprofilattico, corso di laparoscopia pediatrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà oggi e domani (martedì 8 maggio) il corso base di Laparoscopia Pediatrica, organizzato dal Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con il patrocinio della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica e della Società Italiana di Video-chirurgia Infantile.

Il corso rappresenta una tappa della formazione permanente per l’équipe di chirurgia pediatrica, che si pone la finalità di ridurre il rischio chirurgico, migliorare la sicurezza dei pazienti e la preparazione degli operatori utilizzando la simulazione come tecnica di formazione. La simulazione è un metodo per riprodurre in modo artificiale le condizioni di un fenomeno. È il tentativo di mimare un ambiente o un sistema, reale o immaginario. I partecipanti possono commettere errori e imparare da essi senza rischi per il paziente, trasferendo poi le abilità e le conoscenze acquisite nelle situazioni reali.

Il programma del corso

Il Corso vedrà coinvolti medici e infermieri operanti nell’ambito della chirurgia pediatrica ma anche veterinari dell’Izs Sicilia. Saranno presenti: Salvatore Seminara e Santo Caracappa, rispettivamente commissario straordinario e direttore sanitario dell’Izs Sicilia; Giovanni Migliore commissario straordinario dell’Arnas Civico; Giovanni Cassata medico veterinario dell’Izs Sicilia. Esperti chirurghi pediatri italiani e stranieri saranno docenti del corso: Gloria Pelizzo, Ospedale dei bambini G. Di Cristina Palermo; Marcello Cimador, Università degli Studi di Palermo; Fabio Chiarenza, Ospedale San Bartolo di Vicenza; Henry Steyaert, Università di Bruxelles.