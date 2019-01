Papilloma Virus, aumentano i casi in Sicilia: congresso nazionale a Palermo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aumentano i casi di Papilloma virus umano (HPV) in Sicilia e in gran parte delle regioni italiane. Considerata la “malattia del momento” tra quelle sessualmente trasmissibili, può portare a conseguenze molto gravi tra cui il cancro del pene e della vagina, la cui incidenza è salita negli ultimi anni. Se ne parlerà venerdì 25 gennaio a Palermo, Casale San Lorenzo (piazza Stazione San Lorenzo, 17) nel corso del congresso nazionale “Aggiornamenti in tema di Papilloma virus umano” diretto da Giuseppe Scaglione, dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Civico. Gli incontri si svolgeranno venerdì 25 dalle 9 alle 18. Si parlerà anche del nuovo vaccino per il papilloma virus disponibile da gennaio scorso in Sicilia.