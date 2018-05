Salute, a Villa Magnisi il congresso nazionale sulla fibromialgia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, l'Ordine dei medici di Palermo ospiterà a Villa Magnisi (sede dell'Omceo), a partire dalle 9, il II congresso nazionale "La sindrome fibromialgica - esperienze, confronto e condivisione", organizzato in collaborazione con il "Comitato Fibromialgici Uniti-Italia". Obiettivo: favorire un'alleanza terapeutica multidisciplinare tra i professionisti coinvolti, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle esperienze cliniche. La fibromialgia è una sindrome connotata da dolori cronici ai muscoli e alle ossa diffusi in tutto il corpo e spesso associati a molti altri sintomi invalidanti, che peggiorano notevolmente la qualità di vita di chi ne è affetto. Ne soffrono prevalentemente le donne, con una incidenza rilevante tra i 20 e i 50 anni e un rapporto di 8 a 1 rispetto agli uomini.