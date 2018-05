Cancro al seno, medici e pazienti a confronto al centro Amazzone

"Cancro al seno. Le cure e il dialogo: medici e pazienti a confronto". Al via mercoledì 30 maggio alle 16,30, al Centro Amazzone (via Dello Spirito Santo, ex convento dello Spirito Santo) il primo incontro del ciclo di appuntamenti dedicato al dibattito e al dialogo tra medici e pazienti.

Interverranno Franco Lo Sardo, direttore del dipartimento di Senologia della Clinica La Maddalena di Palermo, Biagio Agostara, già primario di Oncologia medica dell’ospedale Civico Adriana Cordova, docente di Chirurgia plastica all’Università e responsabile dell'unità operativa di Chirurgia plastica della mammella del Policlinico e presidente della Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

L’incontro è aperto a tutti, a pazienti e loro familiari, a studenti e a tutti i cittadini interessati a saperne di più sul fronte più aggiornato della cura del tumore al seno. Con la presenza di un chirurgo, di un oncologo, di un chirurgo della ricostruzione, il percorso terapeutico della paziente attraverserà le fasi classiche della cura ma anche della prevenzione legata ai rischi di insorgenza del cancro.

L’obiettivo del ciclo degli incontri che continueranno con la presenza di psicologi, consulenti dell’alimentazione, esperti di difesa dell’ambiente ed altre figure scientifiche ancora, importanti nella pratica della prevenzione primaria e secondaria, è quello di sensibilizzare il servizio sanitario pubblico alla istituzione presso gli ospedali dei “Percorsi Unitari di Cura”. Gli incontri saranno condotti dalla giornalista Marina Turco.