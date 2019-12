Vaccini gratis contro l'influenza, tornano in strada i camper dell'Asp

I camper della vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Palermo torneranno giovedì 12 dicembre in strada in occasione dell’Influ Day regionale. Sono state previste due postazioni: una nel belvedere del PTA (presidio territoriale di assistenza) Albanese di via Papa Sergio e l’altra nell’aria adiacente al parcheggio del Pta Guadagna di via Villagrazia.

Medici ed assistenti sanitari del dipartimento di Prevenzione dell’Asp garantiranno il servizio ininterrottamente dalle ore 8.30 alle 16.30. Basterà presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento per usufruire della vaccinazione antinfluenzale. Ci sarà, inoltre, la possibilità di vaccinarsi anche contro i fattori più temibili per adulto a rischio e anziano, e cioè, oltre all’influenza anche contro la polmonite, e per il "fuoco di Sant'Antonio" (vaccinazione anti Herpes Zoster).

I medici dell'Asp forniranno, anche, informazioni sui vantaggi che la pratica vaccinale determina sulla salute del singolo individuo e della comunità. Sarà a disposizione degli utenti, pure, una brochure realizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale.

"Si ricorda - si legge in una nota - che la vaccinazione è gratuita, oltre che per tutte le persone di età superiore a 64 anni, anche per i soggetti in età pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico, da diabete e da altre malattie del metabolismo e da sindromi da malassorbimento intestinale. Queste categorie di utenti – considerati soggetti a rischio – devono esclusivamente esibire il documento o il numero di esenzione ticket per patologia. In mancanza, può essere prodotta la certificazione della patologia esistente redatta dal medico curante. La vaccinazione antinfluenzale è, inoltre, gratuita per le donne in gravidanza sin dal primo trimestre, per i ricoverati presso strutture per lungodegenti, per medici e personale sanitario di assistenza, familiari di soggetti ad "alto rischio", personale a contatto con animali per motivi di lavoro, bambini o adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico e tutti i bambini che frequentano le "Comunità". Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale viene anche praticata dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che hanno aderito al programma vaccinale promosso dall'Assessorato Regionale Salute e che, pertanto, stanno provvedendo alla vaccinazione dei propri assistiti".