Biagio Agostara nuovo presidente dell'Istituto dieta mediterranea

L'oncologo Biagio Agostara è il nuovo presidente dell’istituto per la dieta mediterranea (Idimed). E' stato nominato all’unanimità. Palermitano, classe 1945, già primario della divisione di Oncologia Medica1 dell’ospedale Ascoli e autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo dell’oncologia clinica e sperimentale, nel corso della sua attività professionale ha approfondito con la partecipazione a studi nazionali il ruolo protettivo della dieta mediterranea in termini di incidenza e di miglioramento della prognosi delle patologie tumorali.

Confermati nel consiglio direttivo dell’Istituto Bartolo Fazio con funzione di consigliere delegato e di Rosario Schicchi e Francesca Cerami, nel ruolo di segretario generale. New entry tra i componenti del consiglio per il ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo, Ignazio Cammalleri.

Il cambio al vertice ha l’obiettivo di rilanciare l’istituto per la dieta mediterranea sul piano della ricerca e della sperimentazione. “La scelta del nuovo presidente è ricaduta sulla professionalità di Biagio Agostara, che nel corso degli ultimi anni ha sposato i temi e le battaglie dell’Istituto - sottolinea Bartolo Fazio – Un grazie va a Giuseppe Carruba, già presidente Idimed dal 2012, per il lavoro avviato in questi anni in Sicilia sui temi dell’alimentazione e della salute”.