Prospettiva rosea, Mauro Mariani a Palermo per parlare di benessere al femminile

Quanto influisce lo stress sul benessere fisico? Cosa cambia quando cambia il livello degli ormoni in circolazione? In menopausa dobbiamo mangiare più formaggi per contrastare l’osteoporosi? Per dimagrire abolisco le “quattro P” (pane, pasta, pizza, patate), o vado in palestra sette giorni su sette? Se ne parlerà giovedì 14 giugno a Palermo, nella Sala dei Crociferi, insieme a Mauro Mario Mariani, “mangiologo” tv a Buongiorno Benessere e Linea Bianca su Rai 1. Questi ed altri quesiti, in un gioco delle parti divertente e ricco di utili spunti, tra Mariani e un’ideale platea di donne, quelle donne che, in un difficile equilibrio tra vita, lavoro, affetti, spesso trascurano il proprio benessere. Ma la bellezza e lo star bene sono sempre il risultato del bilanciarsi di tre aspetti fondamentali: energia, chimica e “soma”, ovvero quella fisicità che si manifesta in sintomi a volte complicati da gestire.

NAMED®, per celebrare 30 anni di successi nel campo dell’integrazione e della prevenzione e per ringraziare tutte le donne che ogni giorno scelgono la medicina naturale per mantenersi attive e in forma, presenta Prospettiva Rosea, una serie di “Atti unici” gratuiti ed aperti al pubblico, davvero speciali. Il dottor Mariani parte da un concetto fondamentale, che le donne non possono non condividere: tutto nasce dall’amore! Dall’amore grato dell’uomo verso le donne della propria famiglia, che l’hanno cresciuto, e della propria vita, che ne condividono ogni giorno sogni e obiettivi, successi e fallimenti. Dall’amore del medico verso i propri pazienti, perché un sintomo è spesso la spia di altri malesseri, più “nascosti” e difficili da scovare… dall’amore delle donne verso se stesse, un contributo necessario alla propria femminilità e al proprio benessere… dall’amore delle donne per tutti coloro che hanno intorno, che siano figli, fidanzati, amanti, amici, perché solo prendendosi cura di se stesse possono continuare a dare, con felicità, come sempre vorrebbero poter fare come in una Prospettiva Rosea!