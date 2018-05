Asp in piazza, posticipata la tappa di Ventimiglia di Sicilia

La tappa di "Asp in Piazza" in programma domani, a Ventimiglia di Sicilia, è stata rinviata a martedì 29 maggio. "L'appuntamento con la prevenzione - fanno sapere dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo - è stato posticipato a causa delle previste avverse condizioni meteo". Questo il nuovo calendario della manifestazione itinerante: 29 maggio Ventimiglia di Sicilia, 31 maggio Santa Flavia, 5 giugno Petralia Sottana, 7 giugno Giuliana, 12 giugno Piana degli Albanesi, 14 giugno Pollina e, infine, il 21 giugno a Palazzo Adriano.

Le visite e i controlli gratuiti

Possibile effettuare gratis lo screening del tumore alla mammella (mammografia); screening del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test); screening del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci); screening del tumore alla tiroide (visita ed ecografia), screening del melanoma, screening del diabete, screening delle malattie croniche non trasmissibili, prevenzione dell’obesità infantile e prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. Saranno presenti i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni.