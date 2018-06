Un fiume di gente per Asp in Piazza: a Santa Flavia 864 prestazioni

Ha fatto registrare il numero record (per quest’anno) di 864 prestazioni complessive la tappa di Asp in Piazza oggi a Santa Flavia. Un flusso continuo di gente è salito a bordo dei camper della prevenzione nel villaggio della salute allestito nel cortile antistante la sede comunale di Palazzo Filangeri.

Particolarmente “gradito” dalla gente del comprensorio lo screening del diabete con 150 prestazioni e quello del tumore alla tiroide con 95 ecografie, mentre sono state 48 le mammografie, 31 i pap test, 44 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto e 95 le visite del dermatologo nell’ambulatorio dello screening del melanoma e 42 quelle dei medici dello screening delle malattie croniche non trasmissibili.

Un vero e proprio fiume di gente si è riversato anche nel camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche: sono state 302 le prestazioni complessive, delle quali 164 riferite ad esami ematici. A Santa Flavia, così come in tutte le precedenti tappe dell’edizione 2018 di Asp in Piazza, erano presenti anche i medici del dipartimento di prevenzione che hanno effettuato 27 vaccinazioni. Tantissime, invece, le mamme e le gestanti che hanno fatto visita al gazebo per la promozione dell’allattamento al seno allestito in collaborazione con l’Unicef.

Giovedì 21 giugno (dalle 9.30 alle 16.30) il villaggio della salute di Asp in Piazza sarà a Palazzo Adriano proponendo il solito “ventaglio” di visite ed esami gratuiti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale e con le Associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci”, LILT, "Insieme per...”, "Serena a Palermo" ed Unicef.