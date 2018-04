"Maltempo in arrivo": rinviata la tappa di Santa Flavia di Asp in piazza

Rinviata al 31 maggio la tappa di Santa Flavia di Asp in piazza. Inizialmente previsto per giovedì prossimo, l'appuntamento è stato posticipato a causa del meteo: è previsto maltempo. Il cambio di programma porta con sé una rimodulazione dell'intero calendario della manifestazione itinerante sulla prevenzione, organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale: 8 maggio il camper sarà a Trappeto, il 22 maggio a Ventimiglia di Sicilia, il 24 maggio a Giuliana, il 29 maggio a Piana degli Albanesi, il 31 maggio a Santa Flavia, il 5 giugno a Petralia Sottana, il 14 giugno a Pollina e, infine, il 21 giugno a Palazzo Adriano.

La V edizione della manifestazione itinerante, partita lo scorso 8 marzo da Isola, quest'anno percorrerà in tutto 1.050 chilometri. Nel 2017 sono stati diagnosticati 226 tumori grazie agli screening dell'azienda sanitaria, 916 dal 2014 a oggi di cui 79 a bordo dei camper. Agli screening che stabilmente vengono effettuati in occasione dell'iniziativa (tumore alla mammella, cervico carconoma, colon retto, tiroide e melanoma) da quest'anno si affianca quello delle malattie croniche non trasmissibili e la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche.