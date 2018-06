Asp in Piazza a Petralia Sottana: scoperti 7 casi di diabete misconosciuto

Sette casi di diabete misconosciuto sono stati scoperti ieri a Petralia Sottana in occasione della decima tappa stagionale di Asp in Piazza, manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata per il quinto anno consecutivo dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dopo gli esami del caso, le sette persone individuate dai medici dello screening sono state subito indirizzate all'ambulatorio specialistico del Distretto sanitario madonita.

“Ancora una volta – ha sottolineato il Commissario dell'Azienda sanitaria, Antonio Candela – Asp in Piazza si è dimostrata una iniziativa utile per individuare e diagnosticare con immediatezza problemi di salute. Siamo presenti costantemente sul territorio raggiungendo le località più distanti dalla città, lì dove la nostra presenza è ancora più importante ed efficace. Domani saremo a Ventimiglia di Sicilia e martedì 3 luglio chiuderemo la prima fase stagionale a Giuliana, ma, dopo l'estate, il 'viaggio' della prevenzione proseguirà con altre tappe in tutta la provincia”.

Ieri a Petralia Sottana sono state complessivamente 392 le prestazioni effettuate dai medici dell'Asp. L'iniziativa, prevista in Piazza Duomo, è stata “spostata” - a causa del maltempo - all'interno dell'Ospedale Madonna dell'Alto. Sono state 35 le mammografie effettuate, 29 i sof test distribuiti (nell'ambito dello screening del tumore al colon-retto), 15 i pap test, 79 le prestazioni dell'ambulatorio dello screening del tumore alla tiroide ed 82 quelle dello screening del melanoma, mentre 48 le prestazioni dell'ambulatorio dello screening del diabete. Preso d'assalto il camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche: sono state 104 le prestazioni complessive (tra cui 72 esami per Hiv, epatite e sifilide).

Domani, giovedì 28 giugno, Asp in Piazza sarà a Ventimiglia di Sicilia. Dalle 9.30 alle 16.30, nello spazio adiacente l'Anfiteatro comunale, medici ed operatori garantiranno visite ed esami gratuiti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con le Associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci” LILT, "Insieme per...” e "Serena a Palermo".