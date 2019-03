L'Asp punta sulla prevenzione: a Carini un nuovo centro per lo screening mammografico

Da domani sarà attivo un nuovo centro per lo screening mammografico dell’Asp. Si trova all’interno dell’ex ospedale Santo Spirito di Carini e sarà a disposizione di un bacino di 10.000 potenziali utenti. Il mammografo installato è un modello di ultima generazione, digitale diretto, che, come gli altri presenti in tutto il territorio dell’Asp del capoluogo, è collegato alla rete “Ris-Pacs” aziendale, sistema che rende le immagini immediatamente visibili al centro unificato di lettura e diagnosi dell’Uos screening mammografico (afferente al Dipartimento di diagnostica per immagini).

Quello di Carini, è l’undicesimo centro per lo screening mammografico dell’Asp (più una unità mobile), gli altri sono all’Ex Ipai di via Carmelo Onorato, all’ospedale Ingrassia, al Pta Albanese, a Villa delle Ginestre, all’ospedale Civico di Partinico, all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, al Cimino di Termini Imerese, al Dei Bianchi di Corleone, al Poliambulatorio di via Mattarella a Bagheria, al poliambulatorio di via Cali a Lercara Friddi e al poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa.

L’Asp di Palermo, in osservanza dei programmi ministeriali, offre gratuitamente a ogni donna di età compresa fra i 50 e i 69 anni l’opportunità di fare una mammografia bilaterale ogni due anni. Le donne ricevono a casa una lettera d’invito con l’appuntamento per fare una mammografia presso uno dei punti screening aziendali.

“Si confida – sottolinea il Commissario straordinario dell’Asp, Daniela Faraoni – nella più ampia adesione all’invito come atto di responsabilità della donna a garanzia della propria salute. Per questo si auspica l’affiancamento fondamentale all’Asp dei medici di medicina generale”.

E' possibile chiamare il numero verde 800 833 311, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 per spostare l’appuntamento o ricevere ulteriori informazioni. Tutti gli esami e le prestazioni erogate nell’ambito del percorso screening sono gratuiti.