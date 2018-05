"Più assistenza per i pazienti celiaci", presentato ddl all'Ars

Presentato all'Ars un disegno di legge che autorizza l'assessorato regionale alla Salute ad aderire alla piattaforma nazionale "Nuova celiachia" e a stipulare con la Regione Lombardia la convenzione per il riutilizzo del software "Celiachi@_RL"- sistema regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine. A firmarlo sono i parlamentari di Forza Italia Tommaso Calderone, Riccardo Gallo, Rossana Cannata, Stefano Pellegrino e Orazio Ragusa. "Permetterebbe di attivare nuove convenzioni con gli esercizi commerciali accreditati e semplificare l'erogazione dell'assistenza per i circa 15 mila cittadini celiaci e i loro familiari", dice il primo firamatario Calderone.

"La vigente normativa in materia di celiachia - spiega - prevede che le persone affette dall'intolleranza permanente al glutine, previo controllo dell'Asp di appartenenza, possano ricevere un carnet di buoni cartacei con validità mensile e spendibili in un anno. L'attuale sistema di erogazione dei buoni, con ritiro degli stessi presso le sedi Asp di appartenenza, è obsoleto e spesso causa di disservizi per i pazienti. Il motivo? Il buono cartaceo non è frazionabile e, pertanto, deve essere speso presso un solo distributore di prodotti senza glutine, con evidenti complicazioni sia per il paziente che per l'erogatore".

Sulla scorta di altre esperienze regionali in Italia, l'adozione del sistema di gestione telematica "Celiachi@_R", attraverso cui l'accreditamento dell'importo del buono mensile avviene direttamente sulla tessera sanitaria, utilizzabile in qualsiasi punto vendita accreditato che disponga l'apposita piattaforma informatica, consentirebbe "un risparmio economico e un contestuale miglioramento della qualità del servizio offerto ai pazienti celiaci".