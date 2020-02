Piana degli Albanesi, sciolto il Consiglio comunale: arriva il commissario

Si è insediato stamani a Piana degli Albanesi il commissario straordinaio Fulvio Manno. Il Consiglio comunale è infatti stato sciolto con decreto del presidente della Regione del 24 febbraio scorso. Il 4 dicembre 2019 il Consiglio aveva deliberato la non approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, nonostante ci fosse già una diffida del commissario ad acta.

Questa mattina si è svolto l’insediamento del commissario, alla presenza del segretario comunale, del sindaco Rosario Petta e degli assessori Nicolò Benfante e Giorgio Scalora. “Ho trovato un’Amministrazione ben organizzata che sta lavorando con grande impegno per superare le difficoltà di bilancio e assicurare i servizi alla cittadinanza” ha detto Manno.

“Ho dato a nome della comunità il benvenuto nel nostro comune al commissario - ha commentato il sindaco Rosario Petta -. Continuiamo a lavorare sodo in un Comune in pre dissesto economico per il risanamento e per garantire al contempo progettualità e servizi, come abbiamo fatto dall’insediamento con il raggiungimento di obbiettivi importanti per l’intera comunità. Andiamo avanti su questa strada sempre più convinti delle possibilità e potenzialità del nostro comune. Procederemo al confronto e al coinvolgimento delle forze politiche, delle forze sindacali e delle tante associazioni locali che già lavorano in stratta collaborazione con l’Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente nell’interesse della nostra comunità".