Ztl, Sicilia Unita: "Ricorso dà ragione al Comune ma continua a essere un provvedimento sbagliato"

I giudici amministrativi accolgono le motivazioni dell’amministrazione comunale, ma il il provvedimento della Ztl notturna continua ad essere un provvedimento sbagliato. A dichiaralo solo Salvatore Gattuso e Alessandro Ferruggia, rispettivamente Segretario e Coordinatore dell’Associazione culturale Sicilia Unita, che continuano come il provvedimento fortemente voluto dall’attuale amministrazione palermitana non farà altro che peggiorare la situazione di degrado in cui gravità il centro storico oggi. Invitiamo all’amministrazione di dare priorità alle esigenze reali della cittadinanza quali il potenziamento dei servizi di mobilità pubblica o la realizzazione di parcheggi pubblici ai margini del centro storico.