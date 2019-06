Ztl, stop al rinnovo annuale per i taxi: pass avranno durata della licenza

La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera che semplifica la fruizione della Ztl per i tassisti.

La delibera, frutto di un lavoro svolto dal Suap a seguito di alcuni incontri tenuti dall'assessore Leopoldo Piampiano con i rappresentanti della categoria, prevede che invece di un rinnovo annuale del pass curato dalle rispettive cooperative, i tassisti avranno un pass permanente per tutta la durata della licenza. Sarà lo stesso Suap ad inteloquire con gli altri uffici e con le aziende interessate nella gestione della Ztl.

"In questo modo - spiega l'assessore Piampiano - abbiamo raggiunto il duplice obiettivo di semplificare gli adempimenti da parte dei tassisti nonché la loro gestione e quindi il carico burocratico per gli uffici, visto che i pass saranno pluriennali e non più a scadenza annuale. Si tratta di un piccolo ma importante accorgimento, frutto del dialogo instaurato in questi mesi con questi lavoratori e i loro rappresentanti".