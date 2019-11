Ztl notturna, Sinistra Comune sprona l'amministrazione: "Vada avanti"

"La limitazione del traffico veicolare nelle ore notturne è una necessità della città, un’esigenza rappresentata da residenti e molti commercianti che contribuirà a qualificare la vita notturna di Palermo. L’amministrazione comunale vada avanti ascoltando tutti ma continuando a perseguire una visione di città che, grazie alle pedonalizzazioni e alla Ztl, è migliore rispetto a qualche anno fa. A maggior ragione se la necessità di limitare le automobili di notte è stata rappresentata anche dal prefetto, a seguito delle riunioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza". Lo dicono i consiglieri di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno.

"Se qualcuno continua a pensare che solo le automobili facciano bene al commercio e le vuole riportare su via Maqueda e sul Cassaro - proseguono - abbia il coraggio di dirlo esplicitamente, senza trincerarsi dietro cavilli o interpretazioni fantasiose delle leggi. La politica deve avere il coraggio delle scelte e appare alquanto strano che, davanti a un consiglio comunale immobile, si giochi ad inseguire la giunta che si sta assumendo le responsabilità di attuare il programma del sindaco".

Infine l'appello al presidente Totò Orlando, affinché "faccia valere la sua autorevolezza per stabilire il calendario dei lavori del Consiglio comunale al fine di mettere in discussione atti importanti per la vita della città. Crediamo - concludono Evola, Melluso,Orlando e Susinno - che questo sia il modo più serio per tutelare le prerogative istituzionali dell’assemblea di Palazzo delle Aquile".

Il Consiglio della Prima circoscrizione nei prossimi giorni, organizzerà un’assemblea pubblica col sindaco e con la Giunta "per favorire il dialogo, per verificare il merito della proposta e per accogliere suggerimenti utili per migliorare il provvedimento". Lo annuncia il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia, che spiega: "Da mesi discutiamo con residenti e commercianti del centro storico sulla possibilità di limitare il traffico veicolare privato nelle ore notturne e abbiamo certezza che ci sarà un riscontro positivo alla proposta della Giunta di sperimentare la Ztl, il venerdì e il sabato notte. E' un'esigenza del territorio che potrà favorire un patto di collaborazione tra residenti e operatori economici, nell’ottica di favorire la vivibilità del centro storico".