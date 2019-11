Vertice di maggioranza, la Ztl notturna si farà: Orlando non fa retromarcia

Orlando tira dritto sulla Ztl notturna. Il provvedimento partirà prima delle feste di Natale. Già da venerdì 6 dicembre o al massimo dal giorno di Santa Lucia, il 13. Una presa di posizione, quella di Orlando, che non ammette retromarce.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Totò Orlando aveva alimentato il dibattito politico sulla mobilità in centro, facendo emergere due posizioni sostanzialmente opposte all'interno della maggioranza: da un lato quella "integralista" di Sinistra Comune, che sprona la Giunta ad andare avanti; dall'altro quella più attendista di Italia Viva, che chiede un confronto con amministrazione, associazioni di categoria e residenti, anziché "fughe in avanti dell'assessore". Ieri, al termine di una riunione, Orlando ha preso in mano la questione che finora era stata gestita solo da Giusto Catania e "zittito" la maggioranza spiegando che il provvedimento è di competenza della giunta.

Il sindaco ha ammesso che sarà lui stesso a istituire la Ztl notturna con un'ordinanza. Insomma, non ci sarà bisogno di passare per Sala delle Lapidi. Ma le posizioni restano distanti. Il provvedimento almeno in una prima fase sperimentale dovrebbe essere valido nel weekend. I dettagli - che sono allo studio del settore Mobilità - saranno definiti nei prossimi giorni. Da quanto trapela il divieto (senza ticket giornaliero) dovrebbe scattare alle 20 e terminare l'indomani mattina.