Ztl notturna, Munafò: "Qualità dell'aria non giustifica provvedimento, solo un modo per fare cassa"

"Dai dati sul monitoraggio della qualità dell’aria non si evince alcuna necessità a dovere introdurre delle limitazioni notturne al traffico. È evidente che la Ztl notturna è utile solo per rimpinguare le casse comunali”. Lo afferma Stefania Munafò, commissario cittadino di Diventerà Bellissima. “La Rap – prosegue Munafò - gestisce la rete di rilevamento della qualità dell’aria del Comune di Palermo. Il servizio di monitoraggio segnala giornalmente all’amministrazione comunale lo stato della qualità dell’aria e i bollettini riepilogativi sono pubblicati sul sito. Basta consultarli per verificare che non ci sono motivi per istituire delle zone che tra gli obiettivi hanno proprio quello di ridurre e limitare le emissioni di gas di scarico. Con tanti altri problemi – dice Munafò - mi aspetterei questa tenacia e determinazione per risolvere ciò che realmente preme e serve a questa città piuttosto che arroccarsi su posizioni e decisioni che al collettivo non sembrano guardare affatto. Palermo è in fondo a tutte le classifiche per qualità della vita e l’unico pensiero è la Ztl notturna. In ogni caso occorrerebbe prima l’emanazione di un regolamento in Consiglio comunale per determinare la destinazione degli introiti a misure per contrastare l’inquinamento così come previsto dalla legge. Non ha senso continuare ad utilizzare il cittadino come un bancomat senza che ci sia effettivo bisogno”.