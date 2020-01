Ztl di notte, Scoma: "Decisione scellerata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'estensione della Ztl notturna voluta a tutti i costi dalla giunta Orlando è solo l'ultima occasione per girare le spalle alle esigenze dei cittadini e dei commercianti di Palermo che giustamente hanno deciso di ricorrere contro la scellerata decisione di chi vuole mettere in ginocchio l'intera economia della città. E' questa una inaccettabile imposizione di chi, contro ogni logica, cala norme che non tengono conto dei pareri di chi vive e lavora nel centro storico di Palermo. Ci batteremo con ogni mezzo fino a che non si cambieranno decisioni assurde". Lo scrive in una nota Il deputato nazionale di Forza Italia, Francesco Scoma. “Palermo è stanca di vivere in una discarica a cielo aperto dove tra cantieri fantasma trasporti pubblici inesistenti emerge solo l'incapacità e la pigrizia di chi governa la città. La giunta Orlando - conclude - sta soffocando la capitale del Mediterraneo, da secoli luogo di incontro e convivenza di infinite culture. E' ora di cambiare e mettere fine all'agonia della città. E' arrivato il momento di concentrare l'energia dei cittadini con la concretezza dei competenti per cominciare a progettare la Palermo del futuro".