Ztl notturna, Figuccia: "Giunta mortifica il Consiglio"

"Gli ennesimi atti di arroganza dell'assessore Catania in tema di pedonalizzazione e ztl non fanno che descrivere l'immagine di una città che affonda nelle sabbie mobili. E se ciò non bastasse, la Giunta continua a prendere in giro tutti, sperimentando sulla pelle dei cittadini, con un ulteriore atto che cerca di mortificare il Consiglio comunale, maggioranza in primis. Se i colleghi consiglieri in un sussulto di dignità politica, riuscissero a vedere le cose per quelle che sono, non dovrebbero fare altro che mandare il sindaco e la sua Giunta a casa". Così Sabrina Figuccia, consigliere dell'Udc al Comune, dopo il via libera della Giunta alla ztl notturna. "Ormai il loro tempo è finito - aggiunge - così come lo è quello dei tanti consiglieri comunali di maggioranza che si ostinano a sostenere un progetto fallito sul nascere. Ma è finito anche il tempo per chi siede fra i banchi dell'opposizione che non ha fatto altro che mettere in scena una finzione politica a cui non crede più nessuno. La sfiducia al sindaco che ho firmato personalmente attende ancora chiusa in un cassetto".