Ztl, proposta di Ferrandelli: "Invertiamo senso di marcia in via Roma e rendiamola varco"

“Il piano di Mobilità del Comune di Palermo è un fallimento di questa amministrazione”. Non usa mezzi termini il consigliere Fabrizio Ferrandelli che oggi in Consiglio comunale avrebbe voluto lanciato alcune proposte. “Ma l’assessore Riolo - dichiara - non si è presentata e la seduta è stata rinviata per l’ennesima volta. Se questo è il rispetto mostrato nei confronti dei cittadini, il futuro di questa città sarà tutt’altro che roseo. Oggi avrei voluto illustrare all’assessore alla Mobilità come intervenire per invertire la rotta - continua Ferrandelli. Per migliorare la mobilità cittadina a mio avviso servirebbe solo un po’ di buon senso e soprattutto avviare un dialogo con i cittadini e i commercianti che sono i primi a subire le scelte scellerate di chi sembra non vivere neanche in questa città. Ho ascoltato le richieste di aiuto provenienti da più parti e mi faccio loro portavoce".

Ferrandelli poi affronta il tema caldo della Ztl, con una proposta. "Oggi - continua - nonostante la seduta saltata, lancio l'idea di ridurre la ztl al quadrilatero Maqueda-Cattedrale e di rendere percorribile la via Roma direzione stazione (cambiando senso di marcia) fino almeno al completamento dei lavori sul passante ferroviario in via Crispi e chiedo anche che il Comune si attivi per rendere operativo un serio piano parcheggi".

Rilanciando anche le proposte dei progetti di finanza su alcune aree. "Chiedo anche che venga impedito il transito dei mezzi pesanti nelle ore di punta lungo gli stessi assi (porto, stadio, via Ausonia) e regolamentato il carico scarico merci – conclude Ferrandelli -. Non vanifichiamo il lavoro fatto fino a ora, come le pedonalizzazioni, non ultima quella di piazza Borsa, tagliando i bus navetta".