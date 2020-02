Sesta commissione consiliare, Zacco rieletto presidente all'uninamità

Ottavio Zacco rieletto, all'unanimità, presidente della Sesta commissione consiliare. Confermato, alla vicepresidenza, anche Anello. "Ringrazio tutti i componenti della Sesta commissione consiliare - ha dichiarato Zacco - per avermi rinnovato la fiducia rieleggendomi all'unanimità presidente della Sesta commissione consiliare, che tra le proprie competenze annovera la programmazione, lo sviluppo economico e attività produttive, il lavoro e artigianato, la polizia municipale, il turismo e attività culturali e contestualmente per la rielezione nel ruolo di vice presidente del consigliere Alessandro Anello".

"In questa prima fase di consiliatura - ha continuato il presidente - abbiamo svolto un lavoro in sinergia, senza vincoli ideologici o partitici che ci ha visti impegnati nell'affrontare tematiche di vitale importanza per il tessuto economico-produttivo della nostra città. Abbiamo lavorato su regolamenti utili a disciplinare e dare regole chiare a tutte le categorie produttive, affrontando molteplici tematiche in sinergia con tutti i gruppi consiliari e coinvolgendo le associazioni di categoria. Ora ci attende - conclude - per il restante scorcio di consiliatura, il proseguimento del proficuo lavoro già avviato, portando a conclusione tutti quegli atti amministrativi propedeutici al rilancio del fragile tessuto economico della nostra città".