Vitalizi, Figuccia: "Musumeci al mio fianco contro i privilegi medievali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono soddisfatto che Musumeci abbia ascoltato il sentire popolare di cui mi sono fatto interprete in questi mesi". A dirlo, in una nota, è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia, che prosegue: "La mia instancabile battaglia è stata determinante nel sensibilizzare l'arco istituzionale e ha portato oggi il Presidente della Regione a prendere finalmente posizione sul taglio dei vitalizi. Non possiamo continuare a tergiversare su certi temi e sbaglia chi continua a rimanere ondivago per difendere privilegi medievali che ci farebbero perdere milioni di trasferimenti dallo stato utili allo sviluppo della nostra terra. Merito dunque al presidente della Regione - conclude - che ha interrotto strategicamente una fase di silenzi e ha rotto con gli indugi di molti"