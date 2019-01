Il presidente del Senato in città nel weekend, come cambia la viabilità

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà in visita in città sabato e domenica. Per la seconda carica dello Stato un programma fitto. Severe le misure di sicurezza adottate, che passano anche dalla chiusura di alcune strade.

Il programma del presidente Casellati

L'arrivo è previsto alle 14.30 di sabato in aeroporto. Casellati sarà accolta dal prefetto Antonella De Miro e dal generale Luigi Robusto, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”.

Dall’aeroporto, si sposterà in auto per fermarsi a deporre alle ore 15 una corona d’alloro ai piedi del monumento commemorativo della strage di Capaci, lunfo l’autostrada. Farà poi tappa in via D’Amelio dove, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e delle altre autorità, intorno alle 16 deporrà una seconda corona d’alloro in memoria del Giudice Paolo Borsellino e della sua scorta.

Alle 20.20 il presidente Casellati sarà al Teatro Massimo. Assisterà alla prima rappresentazione della “Turandot” di Giacomo Puccini.



Alle 11 di domenica il presidente del Senato effettuerà visiterà il centro città, accompagnata dal prefetto De Miro, dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal generale Robusto. A mezzogiorno si trasferirà in auto, assieme alle altre autorità, presso la Chiesa Cattolica Parrocchiale di Sant’Agnese in piazza Danisinni, dove incontrerà il parroco Fra Mauro Billetta e la comunità parrocchiale.

Come cambia il traffico

Sabato 19 e domenica 20

Stele di Capaci e Giardino della Memoria, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 7 alle 18 del 19 gennaio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, dell'intero tratto di via Chinnici — via Di Cillo — via Morvillo - via Terranova - Passaggio della lepre — via Vito Schifani — via Montinaro e S.S. 113 (tratto compreso da 10 metri prima passaggio della Lepre a 10 metri oltre via Terranova).

Via D'Amelio, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 7 alle 19 del 19 gennaio e comunque sino a cessate esigenze nell'intera via M. D'Amelio;

piazza Verdi, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze, dell'intera piazza;

piazza Verdi, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio 2019 e comunque fino a cessate esigenze, della zona riservata al parcheggio taxi;

via Pignatelli Aragona, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10.00 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze da piazza Verdi per i successivi 100 metri lungo via Pignatelli Aragona;

via Alberto Favara, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Alessandro Scarlatti;

via Gaetano Donizetti, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Alessandro Scarlatti;

via Gioacchino Rossini, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Alessandro Scarlatti;

via Gioacchino Vaglica, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Sperlinga;

Via Cavour, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 10 alle 24.00 del 19 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra via Maqueda e via Valenti;

piazza Danisinni, divieto di sosta con rimozione forzata — ambo i lati - dalle 00.00 alle 15.00 del 20 gennaio e comunque fino a cessate esigenze nell'intera piazza Danisinni.

Sabato dalle 8 alle 17 continuerà la chiusura al transito veicolare e pedonale iniziata lunedì scorso, di via Monte Ercta, nel tratto compreso tra il primo tornante dopo l’ incrocio col viale Margherita di Savoia e la via Annone per consentire gli interventi di salvaguardia delle pareti rocciose del Monte Pellegrino.

Domenica inoltre si svolgerà a Brancaccio la manifestazione ciclistica “Memorial Stefano Coccellato”. L'evento interesserà via Salvatore Corleone (tratto compreso tra via Vittorio Zaban e via Utveggio), via Utveggio (tratto compreso tra la via Salvatore Corleone e la via Vittorio Ducrot), via Vittorio Ducrot (tratto compreso tra la via Utveggio e la via Langer G.F.), via Langer G.F. (tratto compreso tra la via Vittorio Ducrot e la via Vittorio Zaban), via Vittorio Zaban e via Salvatore Corleone.