Natale, Grasso visita il carcere minorile: "Nuove opportunità per questi ragazzi"

Il presidente del Senato Pietro Grasso, nel giorno di Natale, è tornato a trovare i ragazzi del carcere minorile Malaspina. "Hanno sbagliato, ma sono anche consapevoli di avere una vita intera - scrive il Presidente su Facebook - per rimettersi sulla strada giusta, studiare, lavorare e costruire una famiglia. Noi saremo qui. Li aspetteremo e costruiremo per loro nuove opportunità per ricominciare".

Solo due giorni prima, il 23 dicembre, proprio a Palermo, il presidente ha dato al via alla campagna elettorale inaugurando il primo circolo di Liberi e Uguali, la formazione politica della sinistra nata dall'unione di Mdp, Si e Possibile, dopo l'addio al Pd.