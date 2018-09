Il premier Conte a Palermo, Mineo (Fi): “Governo ipocrita, azzerati i fondi per le nostre periferie”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Oggi assistiamo all'ennesima passerella del Governo nazionale. Il premier Conte è in città per commemorare Don Pino Puglisi, purtroppo però molti non sanno che, prima di partire, proprio questa notte, il Governo che con il suo premier oggi si reca nei quartieri disagiati della nostra città, ha azzerato i fondi per le periferie. Sono stati tagliati fondi per complessivi 16 milioni di euro. Brancaccio e le periferie palermitane e siciliane vengono così fortemente penalizzate da questo Governo ipocrita che nulla sta facendo per il Sud” lo afferma il consigliere comunale Andrea Mineo commentando così la visita odierna del Presidente del Consiglio a Palermo.