Gemellaggio Terrasini-Comune tedesco, amministratori alla scoperta del Palermitano

Una delegazione di amministratori tedeschi in visita a Terrasini dal 26 al 29 aprile 2018. Per tre giorni l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giosuè Maniaci, ha ospitato un gruppo di politici provenienti dal Comune di Osternienburg Land (Germania), dopo la firma ufficiale della convenzione di gemellaggio tra i due Comuni del 21 giugno 2017.

Da giovedì a sabato, il sindaco dei Comuni Unificati dell'Osternienburger Land, Stefan Hemmerling, il vice presidente del Consiglio Comunale, Michael Scheringer, il vice presidente del direttivo della Cdu, Cornelia Mleting, e il consigliere Comunale Heiko Lehmann hanno visitato le principali attrazioni di Terrasini, Palermo e Monreale alla scoperta delle bellezze siciliane.

Il tour si è aperto venerdì 27 aprile con la visita di Palazzo D'Aumale. Gli ospiti hanno poi potuto ammirare la costa in barca, fatto tappa nella Riserva di Capo Rama e nella baia di San Cataldo, incontrato gli operatori turistici degli hotel Città del Mare e Perla del Golfo. Sabato 28 aprile visita a Palermo e alla Cattedrale di Monreale.

"E' stata un'occasione per rinsaldare i vincoli di amicizia e fratellanza che esistono fra le nostre comunità - afferma il sindaco Maniaci - ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica per il nostro paese e il nostro territorio nella speranza che le nostre bellezze diventino per loro una meta frequente".

Il comune dell'Osternienburger Land si è formato il 1º gennaio 2010 dall'unione dei 14 comuni di Chörau, Diebzig, Dornbock, Drosa, Elsnigk, Großpaschleben, Kleinpaschleben, Libbesdorf, Micheln, Osternienburg, Reppichau, Trinum, Wulfen e Zabitz, che ne divennero frazioni. Si trova nel land Sachsen-Anhalt, la cui capitale è la città di Magdeburg. Il Land, e in particolare la città di Dessau, sono considerati la patria dello stile architettonico del Bauhaus, con molti monumenti e il museo dedicato. Il 22 giugno del 2017 il sindaco Maniaci è andato in visita in Germania. Quasi un anno dopo i tedeschi hanno ricambiato.



