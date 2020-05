Virus, l'assessore Messina: "Puntiamo a turismo di prossimità"

E’ stato pubblicato sul sito internet della Regione l’avviso pubblico del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'assessorato regionale per dare il via alla campagna di comunicazione sui quotidiani e periodici, cartacei e online, oltre che sulle emittenti radiofoniche e televisive, che operano all’interno della regione Sicilia, per promuovere l’offerta culturale, naturale e turistica della Sicilia.

"Il governo Musumeci punta a incentivare il turismo di prossimità in questa fase di emergenza epidemiologica – spiega l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina - qualificare e differenziare l’offerta, potenziando la percezione dei prodotti turistici e promuovere la conoscenza del territorio, puntando sul turismo interno, con lo scopo di sostenere questa stagione, gravemente compromessa dall’emergenza sanitaria da coronavirus in modo da sostenere l’intera filiera”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la pianificazione della campagna di comunicazione il dipartimento del Turismo intende acquisire proposte dalle testate e/o dai rispettivi concessionari esclusivi, per l’affidamento dei servizi di pubblicità. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 5 giugno 2020 al seguente indirizzo mail: servizio1.turismo@regione.sicilia.it .