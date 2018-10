Carceri, Figuccia incontra il provveditore dell'amministrazione penitenziaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'incontro di oggi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Giancarlo De Gesu fa ben sperare. Dopo le criticità e i disagi rappresentati in occasione del convegno tenutosi lo scorso 13 settembre all'Ars, con molta spontaneità abbiamo intrattenuto un dialogo che mettesse al centro la condizione di chi sta oltre le sbarre". Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue: "Le sollecitazioni di questi anni un'importante richiesta sembra aver luce. Quella di migliorare la zona di accesso riservata ai parenti dei detenuti che ogni giorno stanno lì, per strada, sulla circonvallazione, sotto gli occhi di una città intera, senza una copertura, che ci sia il sole che spacca le pietre o la pioggia battente. Sono uomini, donne e anche bambini, tutti accomunati dall’avere qualcuno recluso al carcere Pagliarelli di Palermo. Una persona cara a cui portare il conforto di una visita. Senza il diritto ad alcuna privacy sono rimasti lì, sullo scorrimento veloce. Disagi che presto, dalle parole del provveditore, potrebbero essere un mero ricordo dal momento che si sarebbe sbloccato un articolato progetto che ridisegna totalmente gli spazi e le modalità di accoglienza. Sono certo - conclude il parlamentare - che ogni nostro stimolo sarà determinante per il raggiungimento di traguardi importanti entro i quali, nel rispetto dei diritti dei detenuti, potremo misurare il nostro grado di civiltà".