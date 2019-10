Villabate, Di Chiara: "Si lavori subito al programma in vista delle Comunali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In vista delle elezioni comunali in programma tra pochi mesi a Villabate, il coordinatore cittadino di DiventeràBellissima lancia un appello: "Il nostro obiettivo è dare vita a una coalizione che si riconosca nei valori del centrodestra e contemporaneamente sia capace di attrarre nuove forze civiche- sottolinea Gaetano Di Chiara- La priorità è partire dal programma e vogliamo farlo coinvolgendo direttamente i villabatesi con assemblee pubbliche e tramite campagne informative sui social». Di Chiara aggiunge: «Certamente dovranno avere risalto temi come l'igiene pubblica, il sostegno alle fasce più deboli, la manutenzione di strade, marciapiedi e punti luce, lo snellimento della burocrazia comunale e insieme la valorizzazione del personale. Tutto ciò senza promettere nulla che non si possa mantenere, e soprattutto nella consapevolezza che si dovrà fare letteralmente i conti con una situazione finanziaria- quella del Comune di Villabate- che esige una difficoltosa azione di risanamento. Infine, Di Chiara sottolinea: «Nelle liste elettorali che si andranno a comporre occorrerà garantire un giusto mix tra chi ha già rivestito ruoli politici e chi, invece, della politica è neofita. Villabate e i villabatesi meritano il massimo impegno da parte di tutti noi, per questo senza indugi dobbiamo sin da ora metterci al lavoro in vista delle imminenti Comunali per definire il programma e individuare il candidato sindaco della coalizione".