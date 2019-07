Villa Costa, al via i lavori: "Parco giochi per bambini e zona sgambatura cani"

Al via i lavori di riqualificazione di Villa Costa. Lo rende noto il Comune, spiegando che nell'area verde all’interno del parco Terrasi sorgerà uno spazio per la sgambatura dei cani e un parco giochi per i bambini. L'edificio sarà invece destinato a servizi per i cittadini.

Villa Costa è stata restituita all’amministrazione comunale dalla società che l'ha avuto in gestione fino a qualche mese fa. "Dopo l'uscita dei privati - fa sapere Palazzo delle Aquile in una nota - l'area era stata lasciata in condizioni di non possibile fruizione in sicurezza". Il personale del Verde urbano provvederà anche ad interventi di potatura degli agrumeti presenti. Mentre si sta già provvedendo allo smantellamento e alla rimozione dei materiali ingombranti che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità. Dalla prossima settimana si interverrà sull'edificio che sarà destinato a servizi per i cittadini.

"Dopo questi lavori - commentano il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone - la struttura potrà tornare ad essere fruibile per la cittadinanza. Si crea cosi un unico spazio pubblico con il vicino Giardino delle Rose”.