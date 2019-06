Villa Costa, Caracausi: "Spazio pubblico riconsegnato alla città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non posso che esprimere soddisfazione per la prossima riapertura della struttura che sorge all’interno di Villa Costa. Il progetto dell’amministrazione comunale di creare un centro polivalente in cui coinvolgere associazioni e realtà del territorio è la formula giusta per rendere fruibile e funzionante la struttura. Si prosegue così con la riconsegna alla città degli spazi pubblici, nella speranza che tutti i cittadini li considerino un bene comune da salvaguardare e non ‘terre di nessuno’ da lasciare in balia dei vandali”. Così Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv e presidente della Terza commissione.