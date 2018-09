Settima circoscrizione, Costantino (Fi): "In consiglio non esiste più una maggioranza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Trascorso poco più di un anno dal mio insediamento in VII Circoscrizione devo prendere atto purtroppo, che questo Consiglio, malgrado gli sforzi dell’opposizione - composta da 3 Consiglieri di Forza Italia e dal Consigliere del Movimento 5 stelle - che sono stati sin da subito propositivi ed inclusivi per il solo bene del territorio e dei cittadini, deve fare i conti con una maggioranza spaccata al suo interno". Così il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino, in merito ai dissapori all'interno della maggioranza consiliare, che di fatto producono un clima di ingovernabilità.

"Questa spaccatura - continua il Giovane forzista - non fa altro che produrre attriti tra i Consiglieri con la conseguenza che, il più delle volte, vediamo compromesso il lavoro a cui ci dedichiamo per il bene di tutta la Circoscrizione. Un esempio su tutti è il caso del Consigliere Cusimano di Sicilia Futura che non perde occasione quasi sempre di contestare i diversi provvedimenti discussi in aula e che nei suoi interventi, ultimo quello di Venerdì scorso, va oltre il ragionamento politico scadendo in offese addirittura personali che non fanno altro che acuire le tensioni in aula". "I 4 componenti del gruppo di Sicilia Futura più i due Consiglieri di 'Insieme per il Territorio' - gruppo costituitosi subito dopo l’insediamento ma di provenienza dalle liste del Pd e del Mov139 - dovrebbero comporre la maggioranza in seno al Consiglio della VII Circoscrizione ma, nei fatti, sin dal loro insediamento si è subito manifestata una diversa identità di vedute che li ha portati più volte a votare i provvedimenti in maniera diametralmente opposta".

"Questa paradossale situazione - conclude Costantino - ha fatto si che, di fatto, in Consiglio non esiste nessuna maggioranza di riferimento e tutti i provvedimenti vengono approvati con maggioranze trasversali che si compongono di volta in volta a seconda del provvedimento in esame. Credo che i Consiglieri dell’ipotetica maggioranza invece di urlare ai quattro venti la loro indignazione su documenti approvati democraticamente in aula di cui non ne condividono il contenuto, dovrebbero invece farsi una severa autocritica e chiedersi il perché non riescano ad esprimere un’unità d’intenti. Noi dell’opposizione continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto nel solo interesse del territorio e della collettività, non permettendo che per beghe interne o per colpa del Cusimano di turno questa Circoscrizione vada allo sbando". Ufficio Stampa Forza Italia