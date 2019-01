VII circoscrizione, Gottuso presidente della commissione contro gli allagamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il capogruppo di Forza Italia alla settima circoscrizione, Pietro Gottuso, è stato eletto presidente della commissione speciale "Contro gli allagamenti". Gottuso ha avuto sei voti a favore.

"Nel ringraziare per la fiducia accordata - dice - assumo questo onere per amore del territorio e dei miei concittadini, con l'impegno di apportare un contributo concreto per l'eliminazione degli allagamenti del territorio della VII circoscrizione, in particolare dei quartieri di Partanna Mondello e Tommaso Natale".