Detriti e rifiuti invadono vicolo della Rosa Bianca: "Chiudere e bonificare la strada"

Chiudere al transito vicolo della Rosa Bianca (Vucciria). A chiederlo è Antonino Nicolao. La polizia municipale ha costatato quanto segue: "Con la presente si chiede di intervenire nel sito indicato in oggetto, con la chiusura al transito veicolare, poiché a seguito dell'incendio e dell'eccessiva presenza di rifiuti sparsi non è più possibile far transitare veicoli e motoveicoli. Contestualmente si chiede la bonifica di tutto il materiale tenendo conto che è presente un odore tossico causato dall'incendio. Si ribadisce la necessità di interdire detta strada al transito veicolare così come segnalato attraverso delibera circoscrizionale del marzo 2019, a tutt'oggi non accolta. Il divieto di transito con il posizionamento dei dissuasori eviterebbe il transito a quei veicoli che solitamente scaricano rifiuti ingombranti, azione che negli ultimi 3 mesi si è ripetuta più volte anche a causa della scarsa illuminazione e della mancanza di residenti proprio là dove vengono abbandonati i rifiuti".