Le missioni all'estero di Orlando nel mirino della Lega: "Non si occupa della città"

"Non è affatto strano che le dichiarazioni di Leoluca Orlando contro i decreti Salvini siano state pronunciate da Berlino. Il sindaco Orlando passa moltissimo del suo tempo, infatti, fuori dalla città di Palermo per missioni istituzionali". A dirlo è il senatore Stefano Candiani, commissario Lega in Sicilia, citando i dati ottenuti dal Comune attraverso un'interrogazione del capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi Igor Gelarda.

"E' emerso - sottolinea Candiani - che nel 2018 il sindaco Orlando ha impiegato ben 65 giorni in missioni internazionali. La bellezza cioè di più di due mesi in un anno, oltre un sesto del suo tempo. Missioni che lo hanno portato a Praga, Bruxelles, Malmo, Medellin e Città del Messico, a Berlino ma anche a Lampedusa, ad Amsterdam, Bristol e Duesseldorf. Per un totale di 23 missioni complessive, solo 8 delle quali con unica destinazione Roma. Che come meta istituzionale, in quanto sede del governo, è più comprensibile. Questo è solo lo specchio di un sindaco che continua a guardare altrove, a non occuparsi della sua città, sommersa dalla spazzatura, al buio e piena di problemi di tutti i tipi. Orlando pensa a fare l'ambasciatore dei migranti in giro per il mondo, piuttosto che il sindaco di Palermo".

Secondo le informazioni fornite dall'ufficio del sindaco, per tutti gli spostamenti sono stati spesi poco meno di 13 mila euro. "La spesa complessiva è bassa - afferma Gelarda - ma il problema non sta nei soldi, quanto piuttosto nei 65 giorni che il sindaco ha trascorso fuori Palermo solo nel 2018, segno della poca attenzione nei confronti della città".