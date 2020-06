Accelerazione dei lavori sulla Palermo-Catania, Cancelleri: "Il 17 inizia varo viadotto"

"Continua incessante il mio impegno, e quindi di questo Governo, per ridare presto ai siciliani un'infrastruttura fondamentale il cui crollo in questi 5 anni ha letteralmente diviso in due la Sicilia. Il viadotto Himera sull'autostrada Palermo-Catania presto sarà pronto, infatti mercoledì 17 inizieranno le operazioni di varo e cominceremo a portare il ponte in quota". Lo annuncia il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anche oggi, prima di arrivare in aeroporto per rientrare a Roma - aggiunge Cancelleri - ho fatto tappa in cantiere, per accertarmi che ogni briciolo di energia venga messo a disposizione dell'obiettivo finale per non perdere più un solo giorno! E' una corsa contro il tempo - prosegue Cancelleri - ma non voglio passare alla storia come quello che non ci ha provato o addirittura come quello che tifava contro".