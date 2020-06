I lavori lumaca per il viadotto Himera, sopralluogo di Cancelleri: "Riapertura entro il 31 luglio"

Pochi giorni dopo l'ennesimo scontro Regione-Anas in merito ai cantieri ancora aperti in Sicilia e l'annuncio da parte del governatore Musumeci di un'azione legale contro la società per presunte inadempienze, anche il viceministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, torna a parlare della situazione dell'autostrada Palermo-Catania. Cancelleri stamani è stato protagonista di una diretta Facebook dal cantiere lungo l'autostrada A19, dove nell'aprile 2015 una frana provocò il cedimento del vecchio ponte. I ritardi nell'esecuzione dei lavori sono tra i motivi di scontro tra Palazzo d'Orleans e Anas. "Dobbiamo finire il ponte Himera sull'autostrada Palermo-Catania entro il 31 luglio", ha detto Cancelleri.

Il nuovo viadotto avrà una lunghezza di 170 metri e sarà composto da sette conci in acciaio Cor-Ten che nei prossimi giorni saranno alzati in quota.

"Il 31 luglio - ha ribadito l'esponente del Movimento 5 Stelle mentre mostrava l'attività nel cantiere - è mia intenzione riaprire la strada al traffico e mettere fine a una vergogna", che "ha umiliato i siciliani".

Da Cancelleri anche una stoccata al governo regionale e, in particolare, all'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: "Ha detto che se il 31 di luglio il ponte sarà aperto si dimetterà - ha ricordato Cancelleri -. Si dovrebbe dimettere per non avere rimesso in sicurezza la montagna che è venuta giù e che ha fatto crollare il viadotto. La Regione avrebbe dovuto rimettere a posto la frana che ha provocato il cedimento del ponte e finora non ha fatto nulla - ha concluso il viceministro per le Infrastrutture -. Se non si mette in sicurezza la montagna rischiamo di vedere travolto il nuovo ponte da una nuova frana".