Zisa, via Re Tancredi eterna discarica: "Ho chiesto di rimuovere gli ingombranti"

Ho chiesto alla Rap con numerose note di rimuovere i rifiuti ingombranti che si sono accumulati in via Re Tancredi angolo via Imperatrice Costanza. A parlare è Giusy Cavaliere, consigliere della Quinta circoscrizione. Cavaliere tiene a sottolineare che ormai non basta bonificare ma serve il controllo continuo del sito in oggetto perché ogni qualvolta che vengono rimossi i rifiuti ingombranti dopo pochi giorni si ripresenta la stessa scena di degrado.

