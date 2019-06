"Via Maqueda abbandonata e nel degrado": i residenti lanciano la sfida a Orlando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione "Via Maqueda Città" nata da gruppo di residenti della zona con presidente Rosalia Spinnato lancia la sfida a questa amministrazione comunale che ha abbandonato questa parte di Via Maqueda fra palazzo comitini , palazzo santa elia , il mercato storico di ballaró e la stazione centrale che rappresenta la porta di accesso dei turisti provenienti dalla stazione centrale.

E lo fa stamattina installando dei cestini di cartone nel tratto di via Maqueda bassa in attesa del ripristino da parte del comune di quell’arredo previsto durante la semipedonalizzazione che non esiste quasi più. Mancanza di controlli, sicurezza, la lotta al degrado e la sporcizia le criticità segnalate dall’associazione alla amministrazione comunale in questi mesi per rilanciare questa area di Via Maqueda dimenticata cui purtroppo ad oggi non è arrivata nessuna risposta e nessuna soluzione. Favorevoli alla pedonalizzazione di cui si discute da tempo, ritengono che questa non possa non essere però accompagnata dal giusto decoro, pulizia e dai controlli .

Gallery