Comune, Costantino: "Uffici VII circoscrizione senz'acqua da 20 giorni"

"Appare evidente che in un momento storico di emergenza come quello che stiamo vivendo a causa del Covid-19, i lavoratori devono essere tutelati e garantiti sulle norme di prevenzione e igiene, ma questo non accade al Comune di Palermo nella fattispecie nella sede della VII circoscrizione di Palermo di via Eleonora duse 31 poiché da circa 20 giorni gli uffici sono senza acqua". A denunciare l'episodio il vicepresidente della VII circoscrizione Fabio Costantino.

"Ho sollecitato più volte gli uffici per la risoluzione del problema - dichiara Costantino - ma ancora nessun risultato, pare che ci sia un guasto al quadro elettrico che non permetta la funzionalità dei motori dell'acqua, non mi pare più accettabile che in questo momento di emergenza storica, tutti gli impiegati siano costretti a lavorare in condizioni disumane, se l'amministrazione non è in grado di provvedere immediatamente, pensi a tutelare i lavoratori lasciandoli a casa tranquilli e senza rischi".