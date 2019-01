Tre nuovi varchi per disabili e passeggini in via Crispi: "Città senza barriere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Grazie alla nostra richiesta, in via Crispi, sono stati realizzati tre nuovi varchi in corrispondenza dei semafori pedonali: un piccolo gesto, che però renderà più facile la vita dei disabili e delle mamme con i passeggini”. Lo dice il presidente della commissione Aziende del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Idv), che nei giorni scorsi aveva inviato una nota al sindaco Orlando, al vicesindaco Marino, all’assessore Arcuri, alla Rap e al Coime.

“Da anni via Crispi era diventata off limits per chi è costretto a muoversi in carrozzina – continua Caracausi – Siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto grazie alla sensibilità dimostrata dagli uffici comunali e al lavoro svolto dalle associazioni che lottano contro le barriere architettoniche: Palermo diventa sempre di più una città a misura di bambino e vicina a chi ha bisogno”.