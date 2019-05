Vertenza Lsu, Di Maio convoca incontro con la Regione

Tavolo tecnico al ministero del Lavoro in merito agli lsu siciliani il prossimo 4 giugno. Ad annunciare la convocazione a Roma dell'assessore al Lavoro della Regione sono i deputati del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Antonio Lombardo, Filippo Perconti e Antonella Papiro.

“La Regione Siciliana dal 1997 ha autorizzato e finanziato moltissimi progetti, utilizzando oltre 6000 lavoratori socialmente utili, anche in amministrazioni pubbliche, ma non prevedendo un programma di fuoriuscita dal bacino di tutti gli Lsu - dicono i pentastellati -. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, convocherà a Roma la Regione Siciliana. Da anni la politica ha utilizzato questi lavoratori come un mero bacino elettorale, ora è tempo che la politica si prenda le proprie responsabilità e che qualcuno si faccia carico di una situazione che nessun partito ha avuto finora voglia e capacità di risolvere”.