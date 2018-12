Varchi (Fdi): "Saverio Romano non sarà il candidato unitario della coalizione a Palermo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In relazione alle recenti dichiarazioni di importanti esponenti politici siciliani di Forza Italia e di Cantiere Popolare si registra l’intervento di Carolina Varchi, deputato e componente dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia. “Da giorni – dichiara Varchi – c’è una gara, nel centrodestra siciliano, a chi attacca con maggiore veemenza i partiti sovranisti come Fratelli d’Italia e la Lega accusati di populismo: probabilmente il nervosismo degli amici di Forza Italia e Cantiere Popolare è provocato dai sondaggi che danno, anche in Sicilia, una netta avanzata alle forze politiche alternative al vecchio centrismo legato al Partito Popolare Europeo”.

"Qualcuno – aggiunge - fa finta di non capire che il moderatismo è una categoria politica degli anni ’90, non più in grado di dare risposte alle problematiche del nostro tempo quali il dominio di élite economiche autoreferenziali, l’ingiustizia sociale, l’immigrazione selvaggia e l’attacco all’identità ed alla sovranità dei popoli”. “Siamo certi – continua – che i risultati delle elezioni europee cambieranno decisamente i rapporti di forza nel centrodestra siciliano, con un netto arretramento dell’area centrista già registrato in occasione delle ultime elezioni del 4 marzo: pertanto, parlare prematuramente di candidature alle prossime elezioni comunali di Palermo è sbagliato oltre che scorretto considerato che ci sono appositi tavoli della coalizione”.

“In tal senso - prosegue la parlamentare - escludo che Saverio Romano, autocandidatosi a sindaco di Palermo, possa essere l'espressione unitaria del centrodestra: da tempo non perde occasione di prendere le distanze da partiti quali FdI, evidentemente vuole fare a meno del nostro crescente consenso”.

“Appare inoltre singolare – conclude - che Romano rivendichi la leadership a Palermo dopo la netta sconfitta del suo partito in Sicilia alle ultime elezioni nazionali: per il dopo Orlando serve un candidato, oltre che di spessore, capace di unire tutte le anime del centrodestra".