Vaccini, Russa: "Sono arma contro malattie gravi, niente deroghe"

"Ritengo sia inammissibile l’emendamento presentato con il decreto 'milleproroghe', che chiede il rinvio dell’obbligo dei vaccini per i nidi e le scuole materne. Vaccinarsi è la più grande arma che abbiamo per la prevenzione di malattie gravi e talvolta anche mortali". Lo afferma Giusy Russa, consigliere comunale di Sicilia Futura.

Secondo Russa "è inaccettabile e priva di fondamento scientifico l’affermazione del ministro della Sanità di collocare in classi speciali, nelle quali in teoria, dovrebbe essere assicurata la copertura vaccinale, i piccoli bimbi immunodepressi. Il ministro Grillo, come medico ancora prima che come ministro sa bene che i bambini più deboli, malati o immunodepressi, non sarebbero affatto protetti dal semplice inserimento in classi dedicate, poiché è impensabile pretendere che i bambini non utilizzino le parti comuni, come i corridoi, i bagni o le mense, dove comunque potrebbero venire a contatto con bambini non vaccinati, quindi non solo questa affermazione è priva di fondamento scientifico, ma è inaccettabile perché si arriverebbe al paradosso di discriminare i bambini più deboli proprio in un luogo, come è la scuola, di unione e condivisione. Nel caso in cui si fermassero i programmi vaccinali le malattie prevenibili con i vaccini tornerebbero. Morbillo, parotite, meningite sono e rimangono patologie temibili, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Prima come medico ma anche come consigliere comunale mi farò promotrice per un attiva campagna a favore delle vaccinazioni obbligatorie e mi auguro che possa prevalere l’evidenza scientifica e il buon senso delle famiglie circa la necessità delle vaccinazioni prima ancora delle scelte politiche".