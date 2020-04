Urbanistica, eletto a sorpresa Mimmo Russo: saltano gli accordi sulle commissioni

Salta ogni ipotesi di accordo tra maggioranza e opposizione sulle commissioni consiliari. Ieri gli orlandiani avevano dato l'ok alla proposta di assegnare la maggioranza alle opposizioni nella commissione Bilancio (4 componenti su 7). Oggi però a sorpresa è arrivata l'elezione di Mimmo Russo (Fratelli d'Italia) come nuovo presidente della commissione Urbanistica, facendo scattare il "liberi tutti". Niente rimpasto nel resto degli organismi consiliari. Almeno per il momento, anche se non si esclude lo spostamento di qualche singolo consigliere.

Stando così le cose, gli orlandiani continueranno ad avere la maggioranza in commissione Bilancio (dove sono in 4); mentre hanno ceduto il passo all'Urbanistica. Rimasti in due dopo l'arresto dell'ex presidente Giovanni Lo Cascio, consigliere del Pd finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta "Giano Bifronte" e poi dimessosi, i componenti della maggioranza sono stati sconfitti nella votazione di oggi. Due i candidati in lizza: Giulia Argiroffi (gruppo Oso) e Mimmo Russo (Fdi). E' stato quest'ultimo a spuntarla con tre voti, due quelli presi alla Argiroffi (che è poi stata eletta vice); due le schede bianche, e cioè quelle dei due esponenti di maggioranza (Melluso e Gentile).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stata la prima volta che in commissione i consiglieri hanno espresso il voto segreto da remoto, attraverso la piattaforma "Eligo". Rimane quindi a bocca asciutta la maggioranza, che puntava a riconquistare la presidenza della commissione Urbanistica, ritenuta strategica in vista di atti importanti per il futoro della città come il Piano regolatore e le nuove linee del tram.