Il turismo ha gli occhi "a mandorla", Orlando pianifica accordi con i cinesi

Il sindaco di Leoluca Orlando ha ricevuto questa mattina a villa Niscemi una delegazione di tre funzionari del Cpaffc, l'associazione cinese per le relazioni con gli enti stranieri, che opera in stretto rapporto con il ministero degli Esteri cinese.

La delegazione, composta da Song Jingwu, vice presidente Cpaffc, Yang Yingzi, vice direttore del dipartimento Europa, e Wang Zeyu dello staff, è in visita ufficiale in Sicilia per incontrare le rappresentanze di alcuni Comuni della Regione. L'obiettivo è quello di sviluppare gemellaggi e promuovere patti d'amicizia tra città cinesi e municipalità europee, con evidenti ricadute positive sui rispettivi sistemi economici territoriali.



"L'associazione cinese per le relazioni con gli enti stranieri, che ha il compito di promuovere i rapporti con i comuni del mondo - ha dichiarato il sindaco Orlando - è venuta nel capoluogo, a seguito della visita del presidente Xi Jinping, per conoscere la nostra città e per promuovere le relazioni tra la Repubblica popolare cinese e le realtà palermitana e siciliana. Come sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia ho confermato l'attenzione di Palermo e dei Comuni siciliani verso il rafforzamento dei rapporti turistici, economici e artistici tra la Sicilia e la Cina, ringraziando per l'invito rivolto al sindaco e alla città di essere il punto di riferimento per questo sistema di relazioni".