Musumeci invita delegazione Onu in Sicilia: "Tappa indispensabile per capire l'Italia"

"Sin da ora rivolgo l’invito alla delegazione Unwto dell'Onu di venire in Sicilia. L'esclusione della nostra Isola dal programma originario - sono certo - è solo frutto di una svista o dettata dalla ristrettezza di tempo". A parlare è il presidente della Regione Nello Musumeci, nel giorno in cui il segretario generale Unwto Zurab Pololikashvili, accompagnato dal direttore Europa dell'organizzazione, Alessandra Priante, saranno in Italia per lanciare il #RestartTourism mondiale con l'obiettivo di far ripartire in sicurezza questo settore così vitale e determinante dell'economia italiana e mondiale.

Musumeci sottolinea che "non si potrebbe capire l’Italia, infatti, senza vedere la Sicilia. È qui la sintesi di tutto. Saremo, quindi, lieti di accogliere gli ospiti e accompagnarli nel loro giro, alla scoperta delle testimonianze più significative di una Terra che fu culla di civiltà nel Mediterraneo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.