M5S: "Con Hyperloop Palermo-Catania in soli 10 minuti", Pd: "Siciliani presi in giro"

"Hyperloop sta lavorando allo studio di un treno supertecnologico capace di coprire la tratta Catania-Palermo in poco più di dieci minuti". A scriverlo nero su bianco sul suo profilo Facebook, dopo aver incontrato il presidente dell'azienda Bibop Gresta, è Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S. Scoppia la polemica. Qualche ora dopo Carmelo Miceli, deputato Pd, risponde a tono: "Questo modo di prendere in giro il popolo siciliano è inaccettabile".

Mentre il grillino parla di "progetto entusiasmante che potrebbe rivoluzionare le infrastrutture di questo paese e creare occupazione", il dem attacca: "Qualcuno spieghi a questi incompetenti che non abbiamo bisogno del teletrasporto, ma del raddoppio della linea Palermo-Catania, del rifacimento della Palermo-Agrigento e della elettrificazione della Palermo Trapani".

Una reazione che forse Buffagni in parte si aspettava: "Fantascienza, diranno gli scettici. Forse, ma di sicuro vent’anni fa erano fantascienza anche gli smartphone, le stampanti 3D e la blockchain e invece oggi fanno parte della nostra vita. Allo stesso tempo, però, è necessario, prima di lanciarsi in questo tipo di imprese, studiare con cura la documentazione che al momento è in fase di certificazione a livello europeo. Bisognerà capire, per questo come per altri progetti, la sostenibilità dei costi, l’impatto ambientale, il ritorno economico. Ma una cosa è certa: noi abbiamo in mente un orizzonte di 10-20 anni, e non intendiamo restare fermi in attesa che il futuro ci passi ancora una volta sotto il naso".